Для досягнення миру через силу зараз важлива додаткова військова та фінансова допомога для України - Бербок

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила на необхідності військової підтримки України та підтримала пропозиції президентки Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, що дозволять мобілізувати близько 800 млрд євро оборонних витрат Європи та допоможе посилити допомогу України.

"Для досягнення миру через силу зараз важливі дві речі: додаткова допомога - військова та фінансова - для України, що захищає нашу свободу. І якісний стрибок для посилення нашої європейської оборони. Пропозиції Урсули фон дер Ляєн є важливим першим кроком", - написала вона у соцмережі Х.