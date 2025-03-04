Політика

09:43 04.03.2025

Венс вважає, що підписання угоди щодо видобутку корисних копалин є найкращею гарантією безпеки України

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Венс вважає, що підписання угоди щодо видобутку корисних копалин є найкращею гарантією безпеки України

Віцепрезидент США Джей Д. Венс вважає, що підписання угоди з видобутку корисних копалин забезпечила б гроші на відбудову України, а також сильну присутність американських і, можливо, європейських військ, передає Fox News.

"Президент знає, що, якщо ви хочете отримати реальні гарантії безпеки, якщо ви хочете фактично гарантувати, що Володимир Путін не вторгнеться в Україну знову, найкраща гарантія безпеки – це дати американцям економічну безпеку і впевненість у майбутньому України. Це набагато краща гарантія безпеки, ніж 20 000 військових з якоїсь випадкової країни, яка не воювала 30 або 40 років", - сказав Венс.

Венс наголосив, що забезпечення довгострокових інтересів Америки є також гарантією економічної безпеки України.

"Гарантією безпеки, а також економічною гарантією для України є відбудова країни і забезпечення довгострокових інтересів Америки", - резюмував віцепрезидент США.

 

Теги: #венс #сша

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