Політика

08:24 28.02.2025

Угода про Інвестфонд може мати геополітичний та стратегічний вимір у сфері безпеки - нардеп

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Угода про Інвестфонд може мати геополітичний та стратегічний вимір у сфері безпеки - нардеп

Угода про Інвестиційний фонд відбудови між Україною та США може мати важливий геополітичний та стратегічний вимір у сфері безпеки, вважає член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Ірина Фріз (фракція “Європейська солідарність”).

“Оприлюднений рамковий документ щодо Інвестиційного фонду відбудови між Україною та США не містить прямих гарантій безпеки для України. Його основна мета – забезпечення інвестицій у відновлення країни, зокрема через монетизацію природних ресурсів. Однак, навіть за відсутності формальних військових зобов’язань, така угода може мати важливий геополітичний та стратегічний вимір у сфері безпеки”, - сказала Фріз агентству “Інтерфакс-Україна”.

Народний депутат назвала три основних фактори, які б могли перерости в подальшому, у договір безпеки: закріплення економічної присутності США в Україні як маркер їхньої довготривалої політичної зацікавленості, потенціал для розширення безпекового партнерства в майбутньому, зовнішньополітичні сигнали для Росії та союзників України.

За словами Фріз, історія міжнародних відносин показує, що інвестиційна активність США часто є передвісником посилення безпекової співпраці.

“Закріплення американського капіталу в Україні через цей фонд може стати певним маркером для подальшої політичної та військової підтримки. Коли США мають економічні інтереси в країні, вони схильні активніше залучатися до її захисту на міжнародному рівні”, - відзначила парламентарій.

У підтвердженні своїх слів Фріз навела приклад таких країн, як Південна Корея та Японія, де економічна присутність США поступово трансформувалася у більш тісну військово-політичну співпрацю.

“Якщо американські компанії отримають частку у стратегічних ресурсах України, Вашингтон буде зацікавлений у стабільності та безпеці країни, щоб захистити власні інвестиції”, - підкреслила політик.

Кажучи про потенціал для розширення безпекового партнерства в майбутньому Фріз відзначила: “Хоча рамковий документ прямо не містить військових гарантій, він може стати основою для подальших домовленостей у сфері оборони. Україна може використовувати угоду як підгрунтя для розширення співпраці зі США, наприклад, через двосторонні оборонні угоди або більш глибоку інтеграцію в американські безпекові ініціативи”.

На думку Фріз, існує ймовірність, що у разі фізичної присутності американських інвесторів та підприємств, США розглядатимуть питання розміщення додаткових елементів безпекової інфраструктури в Україні.

“США вже демонстрували готовність до довготривалої безпекової підтримки України через програми військової допомоги та підготовку ЗСУ. Інвестиційний фонд може стати ще одним фактором, що закріпить цей вектор співпраці”, - сказала Фріз.

Нардеп наголосила, що укладання угоди також має геополітичний ефект.

“Для Росії це сигнал, що США не розглядають сценарій “замороженого конфлікту” і зацікавлені у відбудові України як стабільної держави. Для союзників України, зокрема країн НАТО, угода може стати додатковим індикатором стратегічного довгострокового залучення США, що підвищить загальну підтримку України серед західних партнерів”, - зазначала Фріз.

Вона звернула увагу, що попри відсутністі формальних безпекових гарантій у нинішньому тексті угоди, закріплення економічної присутності США в Україні створює важливий стратегічний маркер.

Фріз відмітила, що США рідко інвестують у нестабільні держави без наміру впливати на їхню безпеку і ця угода може стати інструментом для подальшого посилення безпекового партнерства, включно з оборонними домовленостями.

“Важливо, щоб Україна використала цю можливість для подальших переговорів щодо формалізації гарантій безпеки або принаймні розширення військової підтримки.

Таким чином, хоча на цьому етапі документ не є еквівалентом двостороннього безпекового договору, його стратегічне значення може вийти далеко за межі економічного аспекту і стати основою для більш глибокої безпекової інтеграції України зі США в майбутньому”, - підсумувала Фріз.

Теги: #думка #угода #сша

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