Президент Фінляндії закликав Європу сформувати спільний план для переговорів з РФ

Європа має сформувати конкретний план і стратегію для того, щоб приймати участь у переговорах з РФ щодо закінчення війни в Україні, заявив президент Фінляндії Александер Стубб.

"Це не лише про фінансову підтримку. Це про те, щоб мати план, щоб брати на себе відповідальність. І прем'єр-міністр Норвегії дуже гарно сказав раніше, що ми, європейці, не можемо отримати місце за столом переговорів через скарги. І останні два тижні, коли ми бачили зміни у трансатлантичному партнерстві, ми тоді мали зрозуміти, що є нова реальність. І питання, як нам долучитися до цього, як ми можемо отримати свою долю", - сказав Стубб на спільній пресконференції президента України Володимира Зеленського та іноземних лідерів до роковин повномасштабної війни в Україні у Києві у понеділок.

Він підкреслив, що наразі в Європі немає єдності, і запропонував створити спільний план подальших дій для врегулювання війни і забезпечення європейської безпеки.

"На мою думку, ось такий план або хоча б драфтова версія плану має бути з трьох фаз. Це попередня фаза до переговорів. Ми зараз на цій стадії, і тут треба думати про те, як більше тиснути на Росію, і фактично, як підтримувати краще Україну, і які домовленості стосовно безпеки можуть бути. І також я хочу сказати, що мене трішки засмучує ці дебати про солдатів, які мають бути відправлені, тому що тут ми маємо розуміти, що найпотужніші ресурси в Україні зараз є у цій сфері. І тут ми маємо розуміти, як Європа може підтримати краще Україну, і в повітрі, і в морі, і з дорозвідкою, і в усьому цьому", - пояснив Стубб.

Другою фазою, вказав він, має стати припинення вогню. Саме на цьому етапі мають бути розглянуті модальності та план переговорів.

"І третя фаза – це вже мир. Ось тут ви говорите про основні питання територіальні, і ось тут ви говорите про фактичну компенсацію, справедливість, про яку говорив президент Зеленський раніше. Тож ми в Європі, ми маємо зібратися разом і діяти разом, а для цього має бути план для американців. Якщо ви не показуєте план американцям, то ви не будете долучені до перемовин, а зараз перемовини відбуваються без нас, без жодного плану, стратегії. І саме тому, на мою думку, ця зустріч надзвичайно важлива, і наступні два тижні також дуже важливі для майбутнього безпеки Європи", - підкреслив Стубб.