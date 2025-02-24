Політика

18:53 24.02.2025

Президент Фінляндії закликав Європу сформувати спільний план для переговорів з РФ

2 хв читати
Президент Фінляндії закликав Європу сформувати спільний план для переговорів з РФ

Європа має сформувати конкретний план і стратегію для того, щоб приймати участь у переговорах з РФ щодо закінчення війни в Україні, заявив президент Фінляндії Александер Стубб.

"Це не лише про фінансову підтримку. Це про те, щоб мати план, щоб брати на себе відповідальність. І прем'єр-міністр Норвегії дуже гарно сказав раніше, що ми, європейці, не можемо отримати місце за столом переговорів через скарги. І останні два тижні, коли ми бачили зміни у трансатлантичному партнерстві, ми тоді мали зрозуміти, що є нова реальність. І питання, як нам долучитися до цього, як ми можемо отримати свою долю", - сказав Стубб на спільній пресконференції президента України Володимира Зеленського та іноземних лідерів до роковин повномасштабної війни в Україні у Києві у понеділок.

Він підкреслив, що наразі в Європі немає єдності, і запропонував створити спільний план подальших дій для врегулювання війни і забезпечення європейської безпеки.

"На мою думку, ось такий план або хоча б драфтова версія плану має бути з трьох фаз. Це попередня фаза до переговорів. Ми зараз на цій стадії, і тут треба думати про те, як більше тиснути на Росію, і фактично, як підтримувати краще Україну, і які домовленості стосовно безпеки можуть бути. І також я хочу сказати, що мене трішки засмучує ці дебати про солдатів, які мають бути відправлені, тому що тут ми маємо розуміти, що найпотужніші ресурси в Україні зараз є у цій сфері. І тут ми маємо розуміти, як Європа може підтримати краще Україну, і в повітрі, і в морі, і з дорозвідкою, і в усьому цьому", - пояснив Стубб.

Другою фазою, вказав він, має стати припинення вогню. Саме на цьому етапі мають бути розглянуті модальності та план переговорів.

"І третя фаза – це вже мир. Ось тут ви говорите про основні питання територіальні, і ось тут ви говорите про фактичну компенсацію, справедливість, про яку говорив президент Зеленський раніше. Тож ми в Європі, ми маємо зібратися разом і діяти разом, а для цього має бути план для американців. Якщо ви не показуєте план американцям, то ви не будете долучені до перемовин, а зараз перемовини відбуваються без нас, без жодного плану, стратегії. І саме тому, на мою думку, ця зустріч надзвичайно важлива, і наступні два тижні також дуже важливі для майбутнього безпеки Європи", - підкреслив Стубб.

Теги: #стубб #фінляндія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:39 24.02.2025
Фінляндія спрямує EUR4,5 млн на допомогу Україні

Фінляндія спрямує EUR4,5 млн на допомогу Україні

14:33 16.02.2025
Президент Фінляндії: Є дві речі, які не підлягають обговоренню. Одна з них - це членство України в ЄС і членство України в НАТО

Президент Фінляндії: Є дві речі, які не підлягають обговоренню. Одна з них - це членство України в ЄС і членство України в НАТО

20:32 15.02.2025
Зеленський обговорив із президентом Фінляндії посилення санкцій проти російського тіньового флоту

Зеленський обговорив із президентом Фінляндії посилення санкцій проти російського тіньового флоту

19:30 14.02.2025
Міністри оборони України і Фінляндії обговорили фінансування українського ОПК

Міністри оборони України і Фінляндії обговорили фінансування українського ОПК

01:11 14.02.2025
Фінляндія застерегла США та Європу щодо небажання Путіна припинити свою експансіоністську політику

Фінляндія застерегла США та Європу щодо небажання Путіна припинити свою експансіоністську політику

20:46 13.02.2025
Фінляндія розмістить війська передового базування НАТО в Лапландії

Фінляндія розмістить війська передового базування НАТО в Лапландії

14:22 12.02.2025
Стефанчук: Україна, як жертва агресії, має право визначати умови перемовин щодо миру

Стефанчук: Україна, як жертва агресії, має право визначати умови перемовин щодо миру

05:07 07.02.2025
Уряд Фінляндії пропонує обмежити операції з нерухомістю для громадян РФ

Уряд Фінляндії пропонує обмежити операції з нерухомістю для громадян РФ

17:33 04.02.2025
У Фінляндії суд відмовив у звільненні танкера Eagle S, підозрюваного в грудневому пошкодженні кабелів зв'язку

У Фінляндії суд відмовив у звільненні танкера Eagle S, підозрюваного в грудневому пошкодженні кабелів зв'язку

12:48 01.02.2025
Фінляндія побудує великий завод з виробництва вибухівки, що, зокрема, допоможе у забезпеченні України боєприпасами

Фінляндія побудує великий завод з виробництва вибухівки, що, зокрема, допоможе у забезпеченні України боєприпасами

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Каллас: міністри дали «зелене світло» новій ініціативі військової допомоги Україні

Зеленський залишається найпопулярнішим політиком в Україні – КМІС

Євросоюз впевнений, куди Україна використовує допомогу - Матернова

Фон дер Ляєн – Келлогу: будь-яке рішення щодо розв’язанної РФ війни проти України, має поважати незалежність та територіальну цілісність України

Пропозиція Трампа включає поетапно припинення вогню, вибори та підписання остаточної угоди – депутат Європарламенту

ОСТАННЄ

РФ вважає себе імперією, а не федерацією, а для імперії їм необхідна Україна - Буданов

Лондон запровадив санкції проти компаній із Центральної Азії, Туреччини, Індії та КНР за постачання продукції подвійного призначення - заява

Каллас: міністри дали «зелене світло» новій ініціативі військової допомоги Україні

Результати виборів в Німеччині дуже позитивні для України – нардеп Клименко

У Німеччині стартували вибори до Бундестагу

Адміністрація Трампа припускає, що зможе завершити війну вже наступного тижня, - ЗМІ

Україна має йти на будь-які переговори з максимально сильною позицією – прем'єр Нідерландів після розмови з Зеленським

ЄС має звернутися до США надати Україні лендліз - Яценюк

Європа більше не може покладатися на захист США - кандидат у канцлери ФРН Мерц

Рада має ухвалити резолюцію про вибори через пів року після мирної угоди, вважає Яценюк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА