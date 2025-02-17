Келлог заявляє, що тільки Україна буде вирішувати приймати або ні умови миру з РФ, і говорить, що завдання США - зрозуміти як гарантувати їй безпеку

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Спеціальний представник США у справах України та Росії Піт Келлог заявляє, що тільки Україна буде вирішувати приймати чи ні умови, на яких з Росією буде досягнутий мир, і заявляє, що завдання американської сторони полягає в тому, щоб зрозуміти, як можна сприяти і забезпечити надійні гарантії безпеки суверенітету української держави.

Так він у понеділок в Брюсселі відповів на запитання журналістів про те, чи буде продовжувати США підтримувати Україну в разі відмови президента Володимира Зеленського від запропонованої Вашингтоном угоди для досягнення миру.

«Я вважаю, що перш за все рішення українців – це українське рішення. Він (Зеленський) є обраним лідером суверенної нації. Ці рішення належать йому, і ніхто не буде нав’язувати його обраному лідеру суверенної нації. Він і народ України зроблять цей заклик. І я думаю, що це дуже, дуже важливо», - сказав Келлог.

Спецпредставник наголосив, що формат співпраці з українською стороною бачить як партнерство. "Партнерство є партнерством у всьому цьому процесі… Я не йду туди з вимогами, це, очевидно, не моя роль. Моя роль полягає в тому, щоб разом із президентом Трампом сприяти припиненню того, що можна вважати кричущою війною. Я маю на увазі, що коли ви дивитесь на те, що відбувається в Україні, ми говоримо про рівень руйнувань Другої світової війни. Я маю на увазі, що це абсолютно масове" - пояснив він.

За словами Келлога, в цій війні «ви втрачаєте 600 солдатів на день, не кажучи вже про величезні втрати міста». «Це все одно, що Сполучені Штати втратили Денвер, штат Колорадо, або Атланту, штат Джорджія. Отже, смерть, руйнування, рівень збитків, які ви бачили, інфраструктури, втрати серед цивільного населення, я маю на увазі, все це те, про що каже президент Трамп, що ми повинні зупинити вбивства. Він дотримується дуже гуманістичного погляду», - провів аналогію спецпредставник.

«Отже, наше завдання полягає в тому, щоб зрозуміти, як ми можемо сприяти і забезпечити наявність надійних гарантій безпеки, щоб Україна була суверенною державою», - пояснив Келлог.

У цьому зв’язку він нагадав першу промову Трампа на Генеральній Асамблеї ООН. «Він говорить про… суверенітет націй, важливість суверенітету, і те, як нації, які в основному борються за свій суверенітет, матимуть друга в Сполучених Штатах Америки… Ми віримо в суверенітет націй. І якщо вони (українці) будуть боротися за це, ми будемо з ними», - заявив спецпредставник.