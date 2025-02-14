Низка правозахисних організацій висловили стурбованість щодо застосування санкцій до політиків та бізнесменів – заява

Застосування санкцій до опозиційних політиків та бізнесменів є позасудовою політичною розправою, що підриває фундаментальні принципи права, грубо порушує Конституцію і міжнародні угоди, ратифіковані Україною, несе серйозні загрози правам людини і основоположним свободам, а також є узурпацією влади в державі, йдеться у спільній заяві кількох українських правозахисних організацій, опублікованій на сайті Харківської правозахисної групи у п'ятницю.

"Санкції не можуть слугувати інструментом притягнення до юридичної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, навіть коли щодо особи триває розслідування. Санкції не можуть підміняти кримінальну відповідальність, оскільки принципи правосуддя знівелюються політичними мотивами, якими керуються автори санкцій. Використання санкцій замість розслідування та справедливого судового процесу означає руйнування демократії в Україні", — йдеться в заяві.

Таким чином правозахисники коментують введення санкцій щодо Петра Порошенка, Костянтина Жеваго, Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

"Громадяни України, або іноземні громадяни, що знаходяться під юрисдикцією України або дружніх до України держав, з якими діють міжнародно-правові угоди про видачу правопорушників, не можуть бути піддані санкціям. Санкції є міжнародно-правовим механізмом політичного характеру, який застосовує одна держава проти іншої держави, її фізичних та юридичних осіб, оскільки іншого способу боротьби з їх ворожим впливом просто немає. Застосування санкцій до власних громадян можливо лише за умови, якщо вони переховуються у ворожих юрисдикціях закордоном або на тимчасово окупованих територіях України, і держава не має механізмів притягнення їх до відповідальності", - відзначається в заяві.

Правозахисники підкреслили, що такі дії президента України Володимира Зеленського є узурпацією влади та заміною судової системи директивним управлінням. "Дії президента Зеленського — це не санкції у їх міжнародно-правовому розумінні, а позасудова розправа над політичними опонентами. Такі дії президента України є незаконними і свавільними. Це заміна правоохоронної та судової системи директивним управлінням", - вказано в документі.

Згідно з заявою правозахисників, санкції є серйозним порушенням Конституції та міжнародних угод, ратифікованих Україною та позасудовою політичною розправою, що підриває основи правової системи України. "Указ президента України №81/2025 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2025 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” на основі рішення РНБО від 12 лютого 2025 року є політичним переслідуванням опозиції та узурпацією влади, адже президент в порушення конституції України привласнив повноваження судової гілки влади", - йдеться в заяві.

До заяви приєдналась 12 правозахисних груп: Харківська правозахисна група, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Центр громадянських свобод, громадська організація (ГО) "Центр досліджень правоохоронної діяльності", благодійний фонд "Людина і право", ГО Правозахисна група "Січ", Обʼєднання родичів політвʼязнів Кремля, Український інститут прав людини, Українська фундація правової допомоги, ГО "Блакитний птах", Міжнародне товариство прав людини — Українська секція, Освітній дім прав людини — Чернігів.

"Запрошуємо правозахисні організації приєднуватися до нашого відкритого звернення", - йдеться в заяві.