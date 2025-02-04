Інтерфакс-Україна
Політика
19:30 04.02.2025

Необхідно довести Келлогу, що вибори не є першочерговим питанням - нардеп Наливайченко

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Необхідно довести Келлогу, що вибори не є першочерговим питанням - нардеп Наливайченко

Необхідно довести спецпредставнику президента США з питань України та Росії Кіту Келлогу, що вибори не є першочерговим питанням, вважає секретар комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Валентин Наливайченко (фракція “Батьківщина”).

“Я думаю, за тиждень пан Келлог має бути в Києві. І в Києві ми зробимо все, щоб надати йому і доказову базу, і переконливо довести, що зупинка російської агресії, вивід російських військ з усіх тимчасово окупованих територій – це питання номер один. Питання виборів та інші питання – на другому місці. Тут жодних сумнівів немає”, - сказав Наливайченко агентству “Інтерфакс-Україна” у вівторок.

Він підкреслив, що важливим аргументом для переконання партнерів є те, що люди, які захищають країну, мають право брати участь у виборах і голосувати.

“Тому не можна створювати такої ситуації і не буде такої ситуації, що ми позбавимо наших захисників права брати участь у виборчому процесі. І цей аргумент, я думаю, є консолідуючим, в тому числі, в самій Верховній Раді,” - відзначив Наливайченко.

Народний депутат підкреслив, що цю позицію поділяють не лише члени фракції “Батьківщина”, а й колеги з інших фракцій.

“Ми чітко і чесно займаємо таку позицію. Більше того, американським партнерам, пану Келлогу, я повторюсь, ми обов'язково ці аргументи будемо доводити,” - сказав нардеп.

За словами Наливайченка, після візиту до Києва Келлог планує взяти участь у Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться 14-16 лютого.

“Туди ж прилітає і віце-президент США Джей Ді Венс. Тобто цього року в Мюнхені будуть ті люди, з якими ми будемо максимально працювати, щоб зупинити російську агресію… Я прогнозую, що лютий буде місяцем підготовки до важливих рішень. І перші рішення будуть погоджені на Мюнхенській конференції… І після цього вже можна буде говорити про конкретику: які дії, який тиск на Росію і так далі”, - підсумував Наливайченко.

Теги: #вибори #думка

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