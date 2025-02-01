Інтерфакс-Україна
Політика
19:37 01.02.2025

Порошенко виступив проти проведення виборів в Україні під час війни

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Порошенко виступив проти проведення виборів в Україні під час війни
Фото: https://eurosolidarity.org/2025/02/01

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко заявив, що виборчі процеси в Україні під час війни руйнують внутрішню єдність і вигідні тільки керівництву РФ, повідомляється на сайті політсили.

"Ви знаєте, що означають вибори в Україні зараз? Вбивство єдності. Бо вибори – це завжди боротьба. А єдності не може бути під час виборів. Про це знає будь-яка демократія", – зазначив під час зустрічі з дипломатами, політиками та експертами у Французькому інституті міжнародних відносин.

Він наголосив, що в такій ситуації не виграє ні він, ні чинний президент Володимир Зеленський. "Хто б став переможцем на цих виборах? Одна людина – Путін. У нього вже є продумана кампанія з дезінформації. У нього є п’ята колона. І він ніколи не відступить назад зараз, під час війни, якщо відбуватимуться вибори, він просто скористається моментом. Це неприйнятно", – наголосив Порошенко.

"Ми повинні виграти війну. Ми повинні припинити вогонь. І вибори мають відповідати загальним критеріям демократії та свободи. Я проти виборів зараз", – зазначив політик.

Водночас він додав, що "мрію про перемогу на виборах" як кандидат у депутати Європарламенту від України, коли Україна буде членом Європейського Союзу. "Про інші вибори будемо думати в майбутньому", – резюмував Порошенко.

Президент України Володимир Зеленський на початку січня заявляв, що в Україні неможливо провести вибори, поки триває війна, або парламентаріям необхідно змінювати законодавство, що не підтримується суспільством. Президент пояснив, що суспільство проти, оскільки необхідно робити інфраструктуру для голосування 8,5 млн українців, які виїхали за кордон. Окрім цього, президент нагадав, що мільйони людей перебувають на окупованих територіях.

"В Україні всі розуміють, що це (вибори - ІФ-У) неможливо зробити, поки не закінчиться війна, або треба змінювати законодавство. Я вважаю, що вибори відбудуться одразу після закінчення воєнного стану. Це за законом. Або парламентаріям треба зібратися і змінювати законодавство, що буде зробити дуже важко, тому що суспільство проти", - сказав він.

Президент також назвав згубними для України політичні дебати в умовах війни.

Зеленський також заявляв, що хотів б провести вибори в рік закінчення війни. За його словами, він ухвалюватиме рішення про балотування на другий президентський термін залежно від того, як закінчиться війна з РФ.

Як повідомлялося, Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитися про перемир'я з РФ в найближчі місяці. Про це написала агенція Reuters з посиланням на американських високопосадовців.

"Келлоґґ (спеціальний посланник президента США Дональда Трампа з українського врегулювання Кіт Келлоґґ – ІФ-У) та інші чиновники Білого дому обговорювали останніми днями, як підштовхнути Україну погодитися на вибори як частину початкового перемир'я з Росією, повідомили двоє людей, які знають про ці розмови, а також колишній американський чиновник, який був поінформований про пропозицію виборів", - йдеться в статті.

При цьому з посиланням на джерело в українському уряді повідомляється, що адміністрація Трампа ще не зверталася до України з офіційним проханням провести президентські вибори до кінця року.

"За словами двох колишніх високопоставлених американських чиновників, Вашингтон порушував питання про проведення виборів у 2023 і 2024 роках перед високопосадовцями в офісі Зеленського ще за часів адміністрації Байдена. Чиновники Державного департаменту і Білого дому говорили своїм українським колегам, що вибори мають вирішальне значення для дотримання міжнародних і демократичних норм, зазначили вони. За словами двох колишніх американських чиновників, у розмовах з Вашингтоном в останні місяці офіційні особи в Києві відсторонилися від проведення виборів, заявивши Байдену, що проведення виборів у такий нестабільний момент в історії України призведе до розколу серед українських лідерів і потенційно сприятиме російським кампаніям впливу, повідомили вони", - написало видання.

Теги: #вибори #порошенко

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