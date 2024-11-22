Політика

10:03 22.11.2024

Ташева не має наміру ставати депутатом Ради

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Ташева не має наміру ставати депутатом Ради
Фото: https://www.facebook.com/president.gov.ua/

Постійний представник президента України в АР Крим Таміла Ташева на має наміру ставати депутатом Верховної Ради від партії "Голос".

"Я зараз потрібна на своїй посаді. Я працюю у вертикалі президента протягом п’яти років. Вважаю себе членом політичної команди президента. Звісно, що зараз ми всі працюємо на одну мету, на державу Україна, але поки що я не планую йти в парламент", - сказала Ташева в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Як повідомлялося, 29 жовтня стало відомо про смерть народного депутата від "Голосу" Олега Макарова. Після чого CEO освітньої онлайн-платформи Prometheus Іван Примаченко та колишній перший заступник міністра економіки Павло Кухта, які йдуть у виборчому списку на 24-25-му місцях, заявили, що не підуть до парламенту. Відповідно, далі таке право могла б отримати Таміла Ташева.

У фракції "Голос" у парламенті зараз 19 народних депутатів.

Теги: #рада #ташева

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