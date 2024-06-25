Події

19:27 25.06.2024

Після деокупації Крим, як і вся Україна, стане частиною великої європейської нації - постпред президента

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Після деокупації Крим, як і вся Україна, стане частиною великої європейської нації - постпред президента

Після деокупації півострів Крим стане частиною великої європейської нації у складі України, заявила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

"Як ми завжди говоримо: "З Криму почалося, Кримом і має завершитися...". Коли ми підбираємо певні тези для наших людей у Криму, ми завжди говоримо про те, що Крим, який окупований з 2014 року, але юридично належить Українській державі, після деокупації стане, як і вся Україна, частиною великої європейської нації", - сказала вона під час Третього Міжнародного форуму експертної мережі Кримської платформи у вівторок.

Ташева також наголосила на важливості комунікації та підтримки громадян України, які перебувають на окупованих територіях.

 

 

Теги: #форум #ташева #крим

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