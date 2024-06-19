Посол Туреччини та представниця президента України в АР Крим обговорили підготовку до саміту "Кримської платформи"

Посол Турецької Республіки в Україні Мустафа Левент Більген обговорив із представницею президента України в Автономній Республіці Крим Тамілою Ташевою підготовку до наступного саміту "Кримської платформи".

"Сьогодні посол Більген зустрівся з постійною представницею президента Зеленського в Автономній Республіці Крим Тамілою Ташевою. На зустрічі обговорювали підготовку до наступного саміту "Кримської платформи", - ідеться в повідомленні посольства в соцмережі Х.