Політика

13:11 20.11.2024

Народ України заслуговує на мир, але не нав'язаний мир і не продиктований іншими - глава МЗС Австрії

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Народ України заслуговує на мир, але не нав'язаний мир і не продиктований іншими - глава МЗС Австрії

Український народ має сам вирішити, коли, як і де розпочати переговори, важливо дотримуватися принципу "нічого про Україну без України", заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.

"Ми хочемо, щоб це припинилося негайно. І як будь-яка війна в історії, вона припиниться за столом переговорів. Народ України заслуговує на мир, але не нав'язаний мир. Не мир, продиктований іншими", - сказав Шалленберг на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою в середу.

Він наголосив, що український народ проявив мужність і відвагу, захищаючи тисячу й один день свою країну, суверенітет, територіальну цілісність, і "це вимагає нашої поваги й нашої підтримки".

"І саме український народ має вирішити, коли, як і де розпочати переговори. Не може бути переговорів про Україну без України. Для мене це основне правило, і ми маємо його дотримуватися", - зазначив глава МЗС.

Шалленберг наголосив, що спільною метою має бути всеосяжний, справедливий і міцний мир, заснований на міжнародному праві, і для його досягнення треба створити сильну міжнародну коаліцію.

"Нам потрібна Бразилія на борту. Нам потрібен Китай на борту. Нам потрібна Південна Африка й інші країни, а також Індія... Ми маємо звернутися до них. Я вважаю, що це дуже важливо. І нам, очевидно, також потрібно, щоб нова адміністрація США була на борту", - наголосив глава відомства.

Крім того, він наголосив, що Австрія залишається прихильною і підтримує шлях України "до європейської сім'ї".

"Ваші реформи й заходи, яких ви вжили, хоча ви перебуваєте в стані війни, вражають і вимагають нашої поваги. Я продовжу підтримувати вас на цьому шляху, який також важливий для нашої стабільності й безпеки в Європі", - сказав Шалленберг.

Теги: #австрія #шалленберг

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