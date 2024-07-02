У Луцьку відбувся тренінг для мобільних реабілітаційних команд Українського Червоного Хреста

Професійний тренінг для мобільних реабілітаційних команд Українського Червоного Хреста відбувся в Луцьку.

"Участь у тренінгу взяли представники п'яти регіонів, де діяльність мобільних реабілітаційних команд (МРК) впроваджується понад три місяці, а також команди, які проходять навчання від технічного сектора Національного комітету Українського Червоного Хреста та невдовзі почнуть роботу", - повідомив Український Червоний Хрест у фейсбуці у вівторок.

Протягом трьох днів учасники тренінгу опрацювали теми "Підбір та надання допоміжних засобів реабілітації", "Догляд за пацієнтом" і "Переміщення пацієнтів".

Завдяки отриманим знанням і навичкам учасники тренінгу зможуть проводити аналогічні заняття за запитом суміжних напрямків Українського Червоного Хреста, а також для представників інших організацій. Підготовка команд необхідна для можливості надавати послуги з фізичної реабілітації жителям віддалених регіонів України та вразливим верствам населення.

Навчання проводили за підтримки Німецького Червоного Хреста. Для технічної підтримки на тренінгу був присутній фізичний терапевт Японського Червоного Хреста Хісамото Накасіма (Hisamoto Nakashima), який поділився з учасниками практичними навичками та знаннями зі своєї спеціальності.

Японський Червоний Хрест підтримує діяльність МРК у двох регіонах України та готовий надати технічну підтримку регіонам, які цього потребують.

Український Червоний Хрест планує й надалі проводити навчально-практичні заходи для розширення знань із фізичної терапії та підвищення обізнаності про доказові методи реабілітації серед населення.