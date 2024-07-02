Медицина

15:17 02.07.2024

У Луцьку відбувся тренінг для мобільних реабілітаційних команд Українського Червоного Хреста

1 хв читати
У Луцьку відбувся тренінг для мобільних реабілітаційних команд Українського Червоного Хреста

Професійний тренінг для мобільних реабілітаційних команд Українського Червоного Хреста відбувся в Луцьку.

"Участь у тренінгу взяли представники п'яти регіонів, де діяльність мобільних реабілітаційних команд (МРК) впроваджується понад три місяці, а також команди, які проходять навчання від технічного сектора Національного комітету Українського Червоного Хреста та невдовзі почнуть роботу", - повідомив Український Червоний Хрест у фейсбуці у вівторок.

Протягом трьох днів учасники тренінгу опрацювали теми "Підбір та надання допоміжних засобів реабілітації", "Догляд за пацієнтом" і "Переміщення пацієнтів".

Завдяки отриманим знанням і навичкам учасники тренінгу зможуть проводити аналогічні заняття за запитом суміжних напрямків Українського Червоного Хреста, а також для представників інших організацій. Підготовка команд необхідна для можливості надавати послуги з фізичної реабілітації жителям віддалених регіонів України та вразливим верствам населення.

Навчання проводили за підтримки Німецького Червоного Хреста. Для технічної підтримки на тренінгу був присутній фізичний терапевт Японського Червоного Хреста Хісамото Накасіма (Hisamoto Nakashima), який поділився з учасниками практичними навичками та знаннями зі своєї спеціальності.

Японський Червоний Хрест підтримує діяльність МРК у двох регіонах України та готовий надати технічну підтримку регіонам, які цього потребують.

Український Червоний Хрест планує й надалі проводити навчально-практичні заходи для розширення знань із фізичної терапії та підвищення обізнаності про доказові методи реабілітації серед населення.

 

Теги: #український_червоний_хрест #луцьк #тчху #тренінг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:34 01.07.2024
Інклюзивне укриття створено в Києві за підтримки Українського Червоного Хреста

Інклюзивне укриття створено в Києві за підтримки Українського Червоного Хреста

13:20 01.07.2024
Два екіпажі загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста працювали на місці ліквідації наслідків удару КАБ у Харкові

Два екіпажі загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста працювали на місці ліквідації наслідків удару КАБ у Харкові

12:34 27.06.2024
Команда Рівненської облорганізації Українського Червоного Хреста зустріла 8 евакуаційний поїзд із Донеччини

Команда Рівненської облорганізації Українського Червоного Хреста зустріла 8 евакуаційний поїзд із Донеччини

12:42 24.06.2024
Інформація про нібито видачу благодійних наборів на честь дня народження "Червоного Хреста" - фейк

Інформація про нібито видачу благодійних наборів на честь дня народження "Червоного Хреста" - фейк

12:21 23.06.2024
Український Червоний Хрест удостоєний найвищої нагороди Японського Червоного Хреста

Український Червоний Хрест удостоєний найвищої нагороди Японського Червоного Хреста

11:43 21.06.2024
Український Червоний Хрест передав два санітарні автомобілі до медзакладів Кам'янець-Подільського району Хмельницької області

Український Червоний Хрест передав два санітарні автомобілі до медзакладів Кам'янець-Подільського району Хмельницької області

19:31 20.06.2024
Понад тисяча сімей отримала грошову допомогу від Українського Червоного Хреста на реабілітацію

Понад тисяча сімей отримала грошову допомогу від Українського Червоного Хреста на реабілітацію

20:10 17.06.2024
За підготовку законопроєкту про перехідне правосуддя на деокупованих територіях відповідає Мін'юст, що передбачено стратегією реінтеграції населення ДОТ - Верещук

За підготовку законопроєкту про перехідне правосуддя на деокупованих територіях відповідає Мін'юст, що передбачено стратегією реінтеграції населення ДОТ - Верещук

17:54 17.06.2024
Верещук: Ініціювавши Саміт миру, Україна свою домашню роботу зробила, тепер слово за світовою спільнотою

Верещук: Ініціювавши Саміт миру, Україна свою домашню роботу зробила, тепер слово за світовою спільнотою

13:26 17.06.2024
Український Червоний Хрест організував для держслужбовців 2-гу літню школу з міжнародного гуманітарного права

Український Червоний Хрест організував для держслужбовців 2-гу літню школу з міжнародного гуманітарного права

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Медичні сили ЗСУ отримають півмільйона аптечок – заступниця міністра оборони

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

В Україні зберігається неепідемічний рівень захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 - головний санлікар

Рада легалізувала медичний канабіс

МОЗ ініціює самоврядування у сфері охорони здоров'я у форматі створення 5 самоврядних організацій

ОСТАННЄ

У "Дії" відображатимуться медичні дані

Аптечні продажі в Україні за 5 міс. зросли майже на 14% у грошовому виразі, у натуральному скоротилися на 4%

МОЗ розробило проєкти підзаконних актів для запуску єдиного органу держконтролю у фармсфері

Кабмін розширив Нацперелік основних лікарських засобів

МОЗ поширило проєкт "Мобільні аптеки" вже на вісім регіонів

Лабораторний ринок в Україні з початку року зріс на 20% у натуральному виразі та на 25% - у грошовому - "Сінево"

Співпраця з НСЗУ не мала істотного впливу на ринок лабораторної діагностики - "Діла"

В українських клініках встановлено понад 11 тис. автоматичних генераторів на випадок блекаутів - МОЗ

Американская АМС Healthcare построит новый реабилитационный корпус на базе Киевского облцентра ментального здоровья

Інститут ім. Філатова отримав як гумдопомогу препарат для лікування внутрішньоочних злоякісних пухлин у дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА