Медицина

11:48 14.06.2024

Український Червоний Хрест оголосив конкурс на найкращий ескіз шеврона загонів швидкого реагування

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Український Червоний Хрест оголосив конкурс на найкращий ескіз шеврона загонів швидкого реагування

Український Червоний Хрест оголосив конкурс на найкращий ескіз шеврона загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста.

"Мета конкурсу – обрати найкращий ескіз шеврона загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста, що сприятиме визначенню приналежності волонтерів до загонів швидкого реагування та сприятиме єдиному візуальному сприйняттю волонтерів цього напряму у всій країні",- повідомив Український Червоний Хрест у фейсбуці.

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Серед критеріїв відбору ескізів, поданих на конкурс, є відповідність принципам геральдики, оригінальність.

Конкурс проводиться з 12 до 28 червня 2024 року на безоплатній основі і в ньому можуть брати участь усі охочі.

 

Теги: #український_червоний_хрест #шеврон #тчху #конкурс

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