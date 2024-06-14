Український Червоний Хрест оголосив конкурс на найкращий ескіз шеврона загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста.

"Мета конкурсу – обрати найкращий ескіз шеврона загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста, що сприятиме визначенню приналежності волонтерів до загонів швидкого реагування та сприятиме єдиному візуальному сприйняттю волонтерів цього напряму у всій країні",- повідомив Український Червоний Хрест у фейсбуці.

Серед критеріїв відбору ескізів, поданих на конкурс, є відповідність принципам геральдики, оригінальність.

Конкурс проводиться з 12 до 28 червня 2024 року на безоплатній основі і в ньому можуть брати участь усі охочі.