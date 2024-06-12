Віталій Кличко відвідав в Берліні поранених захисників, які проходять протезування в межах спільного берлінсько-київського проєкту

Віталій Кличко відвідав українських бійців, які проходять протезування в Німеччині за домовленістю мерів Києва та Берліна. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі. Він також розповів про "Берлінсько-Київський центр протезування", який має відкритися восени у Києві.

"Відвідав разом з мером Берліна Каєм Вегнером учасників проекту "Берлінсько-Київський центр протезування", який втілюємо разом. У берлінській клініці Seeger українські захисники, першу частину яких (13 поранених) ми відправили в середині квітня, отримують протезування. 6 хлопців вже на протезах і ходять. Інших медики лікують і готують до протезування", - повідомив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що нещодавно до Берліна приїхала ще одна група поранених. Загалом в Берліні перебувають вже понад 30 поранених з ампутаціями.

"Також тут навчаються в майстернях київські техніки- протезисти. Восени цього року вони працюватимуть у "Берлінсько-Київському центрі протезування", який ми відкриємо в столиці України", - наголосив Кличко.

Мер Києва подякував меру Берліна Каю Вегнеру за допомогу захисникам та допомогу у створенні центру протезування у Києві.

Також він висловив вдячність голові неурядової організації "Life Bridge Ukraine" Джанін фон Вольферсдорф, яка, за словами Кличка, надихає цей проект, багато працює, збирає кошти, щоб поранені бійці отримали протези. І щоб центр протезування розпочав роботу в Києві.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко під час візиту до Німеччини у вересні 2023 року домовився з мером Берліна Каєм Вегнером про безкоштовне інноваційне протезування 60 українських захисників та навчання українських лікарів.

Також Кличко повідомляв, що в Києві на базі одного з лікувальних закладів буде облаштовано сучасний Центр протезування спільно з німецькими фахівцями.