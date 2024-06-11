Медицина

19:58 11.06.2024

Вартість відновлення зруйнованих агресором медзакладів уже перевищила $17 млрд

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Вартість відновлення зруйнованих агресором медзакладів уже перевищила $17 млрд

Вартість відновлення зруйнованих агресором медзакладів уже перевищила $17 млрд, повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"В Україні зруйновано понад 1600 об'єктів у медзакладах. І сума на їх відновлення вже перевищила $17 млрд", - сказав він на Конференції з відновлення України (URC2024) у Берліні у вівторок.

Ляшко зазначив, що "такого руйнування і порушення Женевської конвенції не бачив світ".

Він також наголосив на проблемах у наданні медичної допомоги, пов'язаних із руйнуванням енергетичної інфраструктури.

"Сьогодні Росія активно бомбить об'єкти енергетики. Скажіть, будь ласка, хто хотів би потрапити в лікарню, у якій немає світла, немає тепла, немає води? А це умови, які створює російський терорист для наших лікарень", - сказав він.

Ляшко зазначив, що "ми знаємо мінімальну кількість лікарень, які необхідні в кризовий для країни час, які можна забезпечити теплом, водою, електрикою, бомбосховищами".

Ляшко не уточнив цієї кількості.

Теги: #руйнування #лікарні #відновлення

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