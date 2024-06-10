Медицина

18:03 10.06.2024

Мобільні медбригади Українського Червоного Хреста надають первинну медичну допомогу у віддалених місцях Прикарпаття

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Мобільні медбригади Українського Червоного Хреста надають первинну медичну допомогу у віддалених місцях Прикарпаття

Шість мобільних медичних бригад Українського Червоного Хреста надають первинну медичну допомогу у віддалених населених пунктах Прикарпаття.

"До складу бригади входять сімейний лікар, медичні сестри та водій, які здійснюють виїзди у ті громади, де у людей обмежений доступ до медичних послуг", - повідомив Український Червоний Хрест у фейсбуці в понеділок.

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Під час виїздів фахівці бригад консультують людей, вимірюють рівень артеріального тиску, цукру та оксигенації крові, призначають схему лікування або видають направлення на консультації до профільних медичних фахівців, видають безрецептурні ліки загальної терапевтичної дії. У випадках критичного стану здоров'я допомагають транспортувати пацієнтів до медичних закладів.

 

Мобільні медичні бригади Українського Червоного Хреста у травні надали 2 350 медичних консультацій у 102 населених пунктах тільки в Івано-Франківській області.

Діяльність мобільних медичних бригад на Прикарпатті здійснюється за підтримки Японського Червоного Хреста.

 

 

 

Теги: #український_червоний_хрест #меддопомога #прикарпаття #тчху

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