Медицина

18:36 07.06.2024

Загони швидкого реагування Українського Червоного Хреста допомагають евакуювати жителів підконтрольних Україні районів Донецької області

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Загони швидкого реагування Українського Червоного Хреста допомагають евакуювати жителів підконтрольних Україні районів Донецької області

Волонтери загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста допомагають евакуювати мешканців підконтрольної уряду України території Донецької області в рамках місії "Схід".

"Волонтери загонів швидкого реагування допомагають жителям підконтрольної уряду України Донеччини в рамках місії "Схід", - повідомив Український Червоний Хрест у фейсбуці в п'ятницю.

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Лише за останні кілька днів команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста евакуювала кілька родин на Донеччині - загалом 13 людей, серед яких четверо дітей.

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В Українському Червоному Хресті також розповіли, що після чергової російської атаки співробітники підрозділу Національної поліції "Білий янгол" евакуювали сім'ю (троє дорослих і п'ятирічна дівчинка) із селища Дробишеве. Поліцейські доправили членів сім'ї на броньованому автомобілі до Лимана, де передали волонтерам Українського Червоного Хреста, які допомогли їм виїхати до Полтавської області.

 

Теги: #український_червоний_хрест #тчху #евакуація

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