Superhumans Center отримав EUR4,7 млн від МЗС Нідерландів для відкриття реабілітаційних центрів в Україні

Український медцентр реабілітації та реконструктивної хірургії Superhumans Center спільно з Netherlands for Ukraine Foundation і Healthcare4Ukraine отримав від МЗС Нідерландів грант на EUR4,7 млн для відкриття нового реабілітаційного центру.

Як повідомляють у пресрелізі Superhumans Center, грант спрямують на відкриття нового реабілітаційного центру в наступному регіоні України, який щорічно надаватиме послуги із протезування та реабілітації щонайменше 500 пацієнтам.

Крім того, кошти гранту будуть спрямовані на проведення спільно з експертами провідних реабілітаційних центрів Нідерландів (Basalt Rehabilitation Center, Heliomare RC, Roessingh RC, UMC Radboud 3D Lab, UMC Utrecht) освітньої програми для 335 українських медпрацівників у сфері реабілітації.

Як повідомлялося, Superhumans Center має намір створити центри в Одесі та Миколаєві.

Першу клініку проєкту Superhumans Center було відкрито у квітні 2023 року у Львові на базі однієї з місцевих лікарень. Раніше було відкрито першу чергу цього центру - протезувальну майстерню і частину реабілітаційного центру. Щорічно там планують приймати близько 3 тис. пацієнтів.

Інвестиції в запуск реабілітаційного медичного центру Superhumans у Львові оцінюють у $54 млн. Кошти для фінансування проєкту залучають в Україні та за кордоном методом фандрейзингу.

Клініка Superhumans фокусується на протезуванні дорослих і дітей, хірургічних операціях із реконструкції та відновлення знівечених частин тіла, зокрема обличчя, а також на лікуванні посттравматичного стресового розладу.

Між Superhumans і Міністерством охорони здоров'я підписано меморандум про співпрацю. Проєкт створюється з ініціативи українського бізнесмена Андрія Ставніцера. Ще один його засновник - Філіп Грушко.