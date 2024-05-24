Медицина

17:59 24.05.2024

Кабмін дозволив використання канабісу в навчальних цілях, науково-технічній діяльності, виробництві ліків для застосування в медпрактиці

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Кабмін дозволив використання канабісу в навчальних цілях, науково-технічній діяльності, виробництві ліків для застосування в медпрактиці

Кабінет Міністрів заніс канабіс до списку рослин, обіг яких допускається для використання у навчальних цілях, в освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів і лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, канабіс, смолу канабісу, екстракти та настойки канабісу вилучено зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, і тетрагідроканабінол вилучено зі списку небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Водночас їх внесли до списку рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких допускається для використання в навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці.

Визначено, що ці зміни набувають чинності 16 серпня 2024 року, а також встановлено, що з 16 лютого 2027 року гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканабінолу у висушеній соломі конопель для промислових цілей не перевищує 0,3%.

Теги: #кабмін #канабіс

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