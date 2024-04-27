Медицина

16:41 27.04.2024

Сучасні карети швидкої допомоги від партнерів із Німеччини доставлять на Херсонщину - ОВА

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Сучасні карети швидкої допомоги від партнерів із Німеччини доставлять на Херсонщину - ОВА

Муніципалітет німецького міста Гамбург передав три спецавтомобілі "Швидкої допомоги" на Херсонщину, повідомляє в суботу обласна військова адміністрація.

"Швидкі" повністю укомплектовані необхідним медичним обладнанням, що дає змогу надавати життєво необхідну допомогу пацієнтам під час транспортування. Їх отримання стало можливим завдяки допомозі благодійної організації "UA Never Alone", ідеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі.

"Добрі справи не мають меж. Вдячні всім, хто допомагає в реалізації цього проєкту", - зазначає ОВА.

Теги: #німеччина #швидка_допомога #херсонська_область

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