Медицина

19:08 23.04.2024

Україна залучить додатково EUR100 млн від Ради Європи для відновлення медицини - Шмигаль

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Україна залучить додатково EUR100 млн від Ради Європи для відновлення медицини - Шмигаль

Кабінет Міністрів України на засіданні у вівторок, 23 квітня, ухвалив рішення, яке допоможе залучити додатково EUR100 млн від Банку розвитку Ради Європи для відновлення української медицини, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ще одне рішення додає EUR15 млн від Європейського інвестиційного банку в межах фінансування програми банківських гарантій. Це покращить умови отримання пільгових позик для українських малих і середніх підприємств", - заявив він, повідомляє пресслужба уряду.

Крім того, Єврокомісія підтримала План України в межах програми Ukraine Facility. За словами прем'єр-міністра, вже цього тижня очікується надходження EUR1,5 млрд за цією програмою Європейського Союзу.

Теги: #медицина #кабмін

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