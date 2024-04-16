Майже 11,2 тис. генераторів встановлено в українських клініках - МОЗ

В українських медзакладах наразі вже встановлено майже 11,2 тис. генераторів, повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Як повідомляють на сайті МОЗ, іще 52 генератори потужністю від 18 до 240 кВт, закуплених у межах спільного проєкту зі Світовим банком "Екстрене реагування на COVID-19 і вакцинація в Україні", поставлять до дев'яти областей: Житомирської, Кіровоградської, Київської, Львівської, Тернопільської, Рівненської, Черкаської, Чернігівської та Хмельницької.

У разі аварійного відключення електроенергії генератори працюватимуть автоматично та подаватимуть напругу в мережу. У такий спосіб медичні заклади зможуть продовжувати надавати медичні послуги пацієнтам за будь-яких умов.

Водночас МОЗ наголошує, що "атаки Росії на енергетичну інфраструктуру посилилися, і це створює додаткові проблеми та навантаження для медичної системи".

"Тож забезпечення медзакладів обладнанням для безперебійного живлення триває по всій Україні", - наголосили в МОЗ.