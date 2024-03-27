МОЗ завершило перевірку ВЛК у Києві

Міністерство охорони здоров'я завершило перевірку роботи 10 позаштатних військово-лікарських комісій (ВЛК) при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки в Києві.

Як повідомляється на сайті МОЗ, під час перевірки відомство встановило наявність практики "живих черг" у ВЛК, у частині комісій організовано записи тільки на перший візит, графік роботи ВЛК неоптимальний (більшість комісій працюють тільки до 14:30-16:00 у будні).

При цьому направлення на дообстеження часто видаються за одноосібним рішенням лікаря без узгодження з головою ВЛК, у лікарів, які нещодавно працюють у складі ВЛК, виникають труднощі з постановкою певних діагнозів військовозобов'язаним.

МОЗ також виявило, що через брак досвіду членів ВЛК трапляються недоліки у веденні документації, бувають випадки, коли в експертних документах пишуть клінічні діагнози, а не експертні.

Крім того, МОЗ виявило невідповідність норм роботи спеціалістів, коли в загальному кабінеті огляд військовозобов'язаних одночасно проводять хірург, дерматолог і офтальмолог. Також у багатьох комісіях проводиться одночасний огляд призовників і військовозобов'язаних, що "зумовлює додаткове навантаження".

За підсумками перевірки буде здійснено оцінку навантаження на роботу ВЛК, за необхідності буде визначено додаткові медзаклади для проведення медоглядів або буде продовжено графіки їхньої роботи.

МОЗ також наголошує на необхідності дотримання термінів проходження медкомісії.

"Середній термін проходження ВЛК становить два-три дні, тож особливу увагу звертатимуть на роботу комісій, що систематично їх не дотримуються", - наголосили в МОЗ.

Відомство нагадало, що перевірку роботи ВЛК буде продовжено в інших областях.

Перевірки ВЛК у Києві було проведено на виконання рішення РНБО від 1 березня.

Як повідомлялося, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що ВЛК у Києві затягували терміни проведення комісії, працювали неповний день і не мали електронних черг. Він також повідомив, що, згідно з нормами, під час проходження ВЛК на кожного пацієнта в системі електронної охорони здоров'я відкривається електронний медичний запис, який має бути закритий протягом чотирьох днів. Водночас у деяких клініках, законтрактованих для проведення ВЛК, зокрема в Києві, такі записи залишалися відкритими протягом 10 днів і більше.