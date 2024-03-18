Мерія Лондона повідомила про початок благодійної програми з відправки авто в Україну на базі ініціативи Кличка

У Лондоні офіційно стартувала розширена схема утилізації ULEZ, яка дозволяє відправляти вживані транспортні засоби в Україну. Програму розроблено після звернення мера Києва Віталія Кличка до мера столиці Великої Британії Садіка Хана. Про це повідомляє сайт Лондонської мерії.

"Претенденти на програму утилізації ULEZ мають можливість пожертвувати свій автомобіль для підтримки гуманітарних та медичних потреб в Україні і при цьому отримати грант на утилізацію. Нова схема відкрита для всіх жителів Лондона, малих підприємств і благодійних організацій, які мають транспортні засоби, що не відповідають стандартам викидів ULEZ. Нова схема ґрунтується на заявах мера Києва Віталія Кличка, який звернувся до Садіка Хана із запитанням, чи можна розглянути таку ідею, підкреслюючи тісні відносини між Києвом і Лондоном і бажання мера стояти пліч-о-пліч з Україною", - йдеться у повідомленні.

В мерії Лондона зазначають, що Садік Хан має тісні стосунки з мером Києва Віталієм Кличком. Минулого року він зустрічався з Кличком, після чого звернувся до британського уряду щодо ухвалення відповідного рішення на рівні країни. Наприкінці січня цього року міністр транспорту Марк Харпер підтвердив, що жодних правових перешкод для надання Україні вживаних транспортних засобів вже немає. Після чого транспортний підрозділ адміністрації Великого Лондона - Transport for London - розробив схему передачі.

"Я радий сьогодні запустити розширену схему утилізації ULEZ, яка дозволяє людям дарувати свої транспортні засоби в Україну, де вони можуть реально змінити ситуацію, допомагаючи задовольнити медичні та гуманітарні потреби. Схема утилізації отримала величезний інтерес з моменту її запуску, тому я закликаю всіх, хто подає заявку, пожертвувати свій автомобіль на цю важливу справу", - зазначив Садік Хан.

У Лондонській мерії зазначають, що більшість транспортних засобів, які підпадають під схему утилізації, потрібні в Україні.

Однією з перших про участь у новій програмі заявила Лондонська служба швидкої допомоги. Вона планує передати Україні 50 "швидких".

"Ці транспортні засоби дозволять нам евакуювати та транспортувати поранених, зокрема дітей, жінок і людей похилого віку, а також допомагатимуть медичному персоналу та допомагатимуть діставатися до критичних місць. Ми зможемо врятувати більше життів і підтримати нужденні громади", - зазначила доктор Райнер-Ельк Андерс, представниця благодійної організації British-Ukrainian Aid, через яку здійснюватиметься передача автівок в Україну.