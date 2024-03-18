Волонтери ТЧХУ Житомирщини зустріли 51-й евакуаційний поїзд із Донецької області

Волонтери Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) Житомирщини зустріли 51-й евакуаційний поїзд із Донецької області.

"Волонтери Бердичівської міської організації спільно із загоном швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Житомирській області зустріли 51-й евакуаційний потяг з Донеччини…, який прибув на Житомирщину. Усього потягом прибуло 58 осіб, серед яких 14 дітей та 4 маломобільних людини", - повідомило ТЧХУ в понеділок у фейсбуці.

У ТЧХУ зазначили, що зустріч евакуйованих людей - це завжди нелегка та злагоджена робота волонтерів, рятувальників і поліції, оскільки їм необхідна допомога не лише під час зустрічі, а й у наданні житла або тимчасового розміщення.

Волонтери передали евакуйованим громадянам транзитні рюкзаки з речами першої необхідності.