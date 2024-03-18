Медицина

13:41 18.03.2024

Волонтери ТЧХУ Житомирщини зустріли 51-й евакуаційний поїзд із Донецької області

1 хв читати
Волонтери ТЧХУ Житомирщини зустріли 51-й евакуаційний поїзд із Донецької області

Волонтери Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) Житомирщини зустріли 51-й евакуаційний поїзд із Донецької області.

"Волонтери Бердичівської міської організації спільно із загоном швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Житомирській області зустріли 51-й евакуаційний потяг з Донеччини…, який прибув на Житомирщину. Усього потягом прибуло 58 осіб, серед яких 14 дітей та 4 маломобільних людини", - повідомило ТЧХУ в понеділок у фейсбуці.

433541510-817368300435042-6446474726762310072-n

У ТЧХУ зазначили, що зустріч евакуйованих людей - це завжди нелегка та злагоджена робота волонтерів, рятувальників і поліції, оскільки їм необхідна допомога не лише під час зустрічі, а й у наданні житла або тимчасового розміщення.

Волонтери передали евакуйованим громадянам транзитні рюкзаки з речами першої необхідності.

 

Теги: #евакуація #тчху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:23 18.03.2024
Волонтери ТЧХУ допомогли транспортувати до Чехії трьох її громадян, які постраждали в ДТП

Волонтери ТЧХУ допомогли транспортувати до Чехії трьох її громадян, які постраждали в ДТП

07:34 18.03.2024
У Сумській області за чотири дні евакуювали майже 300 людей із прикордоння

У Сумській області за чотири дні евакуювали майже 300 людей із прикордоння

07:03 18.03.2024
Переселенців із Донецької області готові прийняти в Рівненській та Волинській області

Переселенців із Донецької області готові прийняти в Рівненській та Волинській області

15:10 16.03.2024
Із Великописарівської громади на Сумщині евакуювали 190 осіб, серед них - 26 дітей - МВС

Із Великописарівської громади на Сумщині евакуювали 190 осіб, серед них - 26 дітей - МВС

13:47 16.03.2024
П'ять екіпажів загону швидкого реагування ТЧХУ працювали на місці ліквідації наслідків ракетних ударів в Одесі

П'ять екіпажів загону швидкого реагування ТЧХУ працювали на місці ліквідації наслідків ракетних ударів в Одесі

09:38 15.03.2024
Бєлгород і область гуманітарним коридором залишили понад 7 тис. автомобілів, Курськ понад 600 - РДК

Бєлгород і область гуманітарним коридором залишили понад 7 тис. автомобілів, Курськ понад 600 - РДК

19:20 14.03.2024
Влада РФ блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області - українська розвідка

Влада РФ блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області - українська розвідка

10:36 13.03.2024
Волонтери ТЧХУ працюють на ліквідації наслідків російських нічних атак

Волонтери ТЧХУ працюють на ліквідації наслідків російських нічних атак

19:04 12.03.2024
ТЧХУ та ДСНС у Чернівцях провели навчання з порятунку людей під час повеней

ТЧХУ та ДСНС у Чернівцях провели навчання з порятунку людей під час повеней

18:41 12.03.2024
Із Гази евакуювали ще 47 громадян України - ГУР

Із Гази евакуювали ще 47 громадян України - ГУР

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Медичні сили ЗСУ отримають півмільйона аптечок – заступниця міністра оборони

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

В Україні зберігається неепідемічний рівень захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 - головний санлікар

Рада легалізувала медичний канабіс

МОЗ ініціює самоврядування у сфері охорони здоров'я у форматі створення 5 самоврядних організацій

ОСТАННЄ

У Запоріжжі можуть створити центр реабілітації для понад 2,5 тис. осіб

Із 33 медзакладів НАМН України до роботи в межах ПМГ до кінця року можуть бути готові чотири

В Україні циркулюють 29 субваріантів штаму Omicron

COVID-19 переходить у категорію сезонних захворювань - головний санлікар

МОЗ нагадує: члени ВЛК і МСЕК мають подавати декларації

ТЧХУ запускає роботу мобільних реабілітаційних команд у віддалених громадах

Від початку повномасштабного вторгнення на лікування за кордон евакуйовано понад 4400 українців - МОЗ

Ознаки ПТСР мають 44% українських дітей - дослідження

Медичні сили ЗСУ отримають півмільйона аптечок – заступниця міністра оборони

У Києві починаються перевірки військово-лікарських комісій

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА