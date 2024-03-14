Медицина

19:22 14.03.2024

Із 33 медзакладів НАМН України до роботи в межах ПМГ до кінця року можуть бути готові чотири

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Із 33 медзакладів НАМН України до роботи в межах ПМГ до кінця року можуть бути готові чотири

Із 33 медзакладів Національної академії медичних наук України (НАМНУ) до контрактації Національною службою здоров'я України (НСЗУ) та роботи в межах Програми медичних гарантій (ПМГ) до кінця цього року можуть бути готові чотири, повідомила заступниця глави нацслужби Ірина Кондратова.

"Від НАМНУ ми отримали погодження щодо 12 медзакладів із 33, у які ми надсилали запити. Теоретично вони зможуть увійти до ПМГ. На жаль, на наш погляд, тільки чотири заклади теоретично можуть бути готові до кінця року", - сказала вона під час засідання парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування в четвер.

Як зазначила Кондратова, медзаклади НАМНУ, зокрема, досі не розпочали реорганізацію в державні некомерційні підприємства, а також не вносять в електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ) інформацію в повному обсязі.

"Не буду називати шановний інститут, але за пів року він вніс до ЕСОЗ 180 електронних записів. Медичні інформаційні системи (МІС) скаржаться, що інститути НАМНУ не навчаються і не вносять дані. Станом на сьогодні ситуація не видається дуже оптимістичною", - сказала вона.

Зі свого боку президент НАМНУ Віталій Цимбалюк зазначив, що до кінця року до ПМГ зможуть приєднатися вісім інститутів.

Водночас голова комітету ВР з питань здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування Михайло Радуцький нагадав: "Минулого року комітет надав НАМНУ рекомендації щодо підготовки її інституцій до входження в єдиний медичний простір і приєднання до ПМГ".

До кінця 2024 року трансформація закладів НАМНУ має бути завершена, наголосив він.

Теги: #готовність #медзаклади #пмг

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