МОЗ нагадує: члени ВЛК і МСЕК мають подавати декларації

Міністерство охорони здоров'я нагадує, що члени військово-лікарських комісій (ВЛК) і медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) мають подавати декларації про доходи.

МОЗ уточнює, що подання декларацій членами ВЛК в умовах воєнного часу передбачено змінами до законодавства, ухваленими 12 жовтня 2023 року.

Декларації також мають подати особовий склад штатних ВЛК, голови й члени лікарсько-консультативних і медико-соціальних експертних комісій; члени й секретарі позаштатних постійних ВЛК і лікарсько-пільгових комісій.