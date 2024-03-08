Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) запускає роботу мобільних реабілітаційних команд у віддалених громадах.

"Український Червоний Хрест у рамках пілотування послуги реабілітації в громадах надаватиме підтримку людям, які потребують додаткових послуг після проходження лікування та гострої фази реабілітації. Це ветерани війни, люди похилого віку чи особи з інвалідністю, а також люди інших вразливих категорій, які проживають у віддалених районах без вільного доступу до реабілітаційних послуг", - повідомило ТЧХУ в п'ятницю у фейсбуці.

Перша команда вже розпочала щоденні виїзди до Луцького району Волинської області.





За словами керівника департаменту реабілітації та підтримки Українського Червоного Хреста Анни Діденко, згодом така послуга буде доступною в Рівненській області, а в подальшому - в інших областях України.

"Наразі проєкт реалізується за підтримки Німецького Червоного Хреста, у співпраці з обласними департаментами охорони здоров'я", - розповіла Діденко.

Кількість виїздів і маршрути регулюватимуться залежно від потреби місцевого населення.

До складу команди входять фахівці з реабілітації, які пройшли навчання на клінічних базах, тренінги з першої психологічної допомоги та спеціалізовані тренінги від Всесвітньої організації охорони здоров'я та інших організацій.

Сама послуга передбачає не лише супровід людини, а й навчання її та членів сім'ї, доглядачів, опікунів, як використовувати допоміжні засоби реабілітації, якими мають бути спілкування та догляд за особою з інвалідністю, щоб вона почувалася повноцінним членом суспільства.