Медицина

18:42 05.03.2024

Медичні сили ЗСУ отримають півмільйона аптечок – заступниця міністра оборони

1 хв читати
Медичні сили ЗСУ отримають півмільйона аптечок – заступниця міністра оборони

Медичні сили Збройних сил України отримають півмільйона аптечок, наразі основну партію цієї допомоги відправляють із Німеччини, повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

За словами заступниці міністра, перші 50 тисяч комплектів уже прийнято на склади Міноборони.

"Завдяки тому, що ми змінили систему списання майна, спростивши її до трьох простих і зрозумілих кроків замість двадцяти, вдалося перезавантажити процес ефективного використання того, що зберігається на військових складах", - розповіла Калмикова.

Нововведення має значно спростити процес забезпечення засобів тактичної медицини на передову.

"Якщо раніше через втрату аптечки розпочинали службове розслідування - інакше нову аптечку було отримати неможливо, попри наявність на складах Міноборони, - то нині достатньо доповісти командиру, а той, у свою чергу, подасть відповідний запит до відділу фінансування. Там втрачену аптечку спишуть, у такий спосіб звільнивши місце під отримання зі складу нової", - пояснила Калмикова.

Заступниця міністра оборони також додала, що, окрім аптечок із Німеччини, на складах Міноборони зберігаються ще 300 тисяч комплектів. Вона запевнила, що після зміни роботи системи списання засоби тактичної медицини вже активно передають підрозділам, які їх потребують на передовій.

Теги: #медицина #зсу #аптечки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:02 04.03.2024
Зеленський змінив командувача Сил підтримки ЗСУ - укази

Зеленський змінив командувача Сил підтримки ЗСУ - укази

10:45 02.03.2024
Сирський за результатами роботи на Східному фронті: було ухвалено всі необхідні рішення щодо забезпечення резервами та обладнанням

Сирський за результатами роботи на Східному фронті: було ухвалено всі необхідні рішення щодо забезпечення резервами та обладнанням

15:32 01.03.2024
ПС ЗСУ в лютому збили 13 російських літаків, це найкращий результат із жовтня 2022 року - Міноборони України

ПС ЗСУ в лютому збили 13 російських літаків, це найкращий результат із жовтня 2022 року - Міноборони України

15:14 01.03.2024
Підрозділу аеророзвідки "Сірі Вовки" потрібні кошти для закупівлі комплектуючих на виготовлення БПЛА та FPV-дронів

Підрозділу аеророзвідки "Сірі Вовки" потрібні кошти для закупівлі комплектуючих на виготовлення БПЛА та FPV-дронів

20:39 29.02.2024
Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ

Зеленський змінив командувача Сил логістики ЗСУ

16:12 27.02.2024
На авдіївському напрямку українські сили здійснили відхід від сіл Сєверне та Степове - ОСУВ "Таврія"

На авдіївському напрямку українські сили здійснили відхід від сіл Сєверне та Степове - ОСУВ "Таврія"

18:35 26.02.2024
Гроші на ЗСУ: ОККО спрямувала вже 1,5 млрд грн на підтримку ЗСУ та благодійні проєкти

Гроші на ЗСУ: ОККО спрямувала вже 1,5 млрд грн на підтримку ЗСУ та благодійні проєкти

16:38 26.02.2024
Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків

Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків

18:41 25.02.2024
За фортифікацію відповідатимуть міністр оборони та Головком ЗСУ - Зеленський

За фортифікацію відповідатимуть міністр оборони та Головком ЗСУ - Зеленський

15:04 25.02.2024
Умєров і Сирський вручили нагороди воїнам під час своєї поїздки на фронт

Умєров і Сирський вручили нагороди воїнам під час своєї поїздки на фронт

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

В Україні зберігається неепідемічний рівень захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 - головний санлікар

Рада легалізувала медичний канабіс

МОЗ ініціює самоврядування у сфері охорони здоров'я у форматі створення 5 самоврядних організацій

На Вінниччині ліквідовано спалах гепатиту A

ОСТАННЄ

У Києві починаються перевірки військово-лікарських комісій

Майже 60% українців страждають від зайвої ваги, кожен четвертий дорослий має ожиріння

ЄС та UNDP передали 6 спеціалізованих автомобілів для медзакладів України

До наглядових рад медзакладів входитимуть фахівці у сфері охорони здоров'я та представники громадськості - Ляшко

Кабмін дозволив проводити вакцинацію в аптеках

ТЧХУ взяло участь у міжнародній зустрічі з психосоціальної підтримки дітей-переселенців в Угорщині

Єдиний орган держконтролю у фармсфері може бути створено до завершення дії воєнного стану - Ляшко

Медмережа "Добробут" уклала контракт із НСЗУ за пакетом лікування безпліддя в рамках ПМГ

"Сінево" заявляє про досягнення домовленості з ДБР

"Сінево" заявляє про загрозу зупинення лабораторій через арешт ДБР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА