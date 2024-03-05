Медичні сили ЗСУ отримають півмільйона аптечок – заступниця міністра оборони

Медичні сили Збройних сил України отримають півмільйона аптечок, наразі основну партію цієї допомоги відправляють із Німеччини, повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

За словами заступниці міністра, перші 50 тисяч комплектів уже прийнято на склади Міноборони.

"Завдяки тому, що ми змінили систему списання майна, спростивши її до трьох простих і зрозумілих кроків замість двадцяти, вдалося перезавантажити процес ефективного використання того, що зберігається на військових складах", - розповіла Калмикова.

Нововведення має значно спростити процес забезпечення засобів тактичної медицини на передову.

"Якщо раніше через втрату аптечки розпочинали службове розслідування - інакше нову аптечку було отримати неможливо, попри наявність на складах Міноборони, - то нині достатньо доповісти командиру, а той, у свою чергу, подасть відповідний запит до відділу фінансування. Там втрачену аптечку спишуть, у такий спосіб звільнивши місце під отримання зі складу нової", - пояснила Калмикова.

Заступниця міністра оборони також додала, що, окрім аптечок із Німеччини, на складах Міноборони зберігаються ще 300 тисяч комплектів. Вона запевнила, що після зміни роботи системи списання засоби тактичної медицини вже активно передають підрозділам, які їх потребують на передовій.