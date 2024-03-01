Медицина

17:55 01.03.2024

ЄС та UNDP передали 6 спеціалізованих автомобілів для медзакладів України

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Європейський Союз (ЄС) і Програма розвитку ООН (UNDP) спільно з Міністерством охорони здоров'я України передали шість спеціалізованих автомобілів для медичних закладів, які мають контракти на надання пакета паліативної допомоги.

"Кожна цільова громада отримала по одному такому автомобілю для відвідування пацієнтів. Ініціатива прагне полегшити доступ пацієнтів і їхніх родин до паліативної допомоги, забезпечивши їх комфортним і безпечним транспортуванням до медичних закладів. Цей крок покращить якість життя людей, яким необхідна паліативна допомога, та доступність цієї важливої медичної послуги для тих, хто її найбільше потребує, особливо у віддалених районах", - повідомляє пресслужба представництва ЄС в Україні.

Зазначено, що ці авто обладнані підйомниками для маломобільних пацієнтів, колісними кріслами, а також іншим асистивним обладнанням.

Своєю чергою заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку Марія Карчевич подякувала міжнародним партнерам за підтримку та наголосила, що передані автомобілі дадуть змогу медикам надавати більш доступну та якісну допомогу пацієнтам.

 

Теги: #оон #моз #єс #автомобілі

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