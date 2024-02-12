МОЗ спільно з "Укрпоштою" має намір запустити сервіс доставки ліків

Міністерство охорони здоров'я спільно з "Укрпоштою" планує запустити сервіс замовлення і доставки лікарських засобів, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Нещодавно "Укрпошта" отримала ліцензії від Держлікслужби як на оптову торгівлю лікарськими засобами, так і на продаж ліків як поштовий оператор. У найближчому майбутньому ми запустимо проєкт, який, на нашу думку, значно спростить доступ до ліків", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону в понеділок.

Ляшко уточнив, що ліки можна буде замовити через Інтернет або телефоном, і "ліки прибудуть або до найближчої точки "Укрпошти", або поштовий оператор привезе їх за місцем проживання".

"Таким чином, ми вирішимо проблему забезпечення доступності ліків по всій країні", - сказав він.

Ляшко нагадав, що із січня 2024 року МОЗ уже реалізує проєкт мобільних аптек, який дає змогу забезпечити ліками, зокрема жителів прифронтових територій. Перша мобільна аптека почала працювати в Харківській області, маршрут мобільної аптеки включав 80 населених пунктів. На початку лютого мобільні аптеки почали роботу в Черкаській області, де вони працюють за шістьма маршрутами і забезпечують ліками 36 населених пунктів.

Ляшко повідомив, що мобільні аптеки мають працювати в усіх областях. Зокрема, найближчим часом проєкт "мобільні аптеки" буде розширено на Черкащині, де до нього долучається ще одна аптечна мережа, а розпочне роботу в Рівненській та Сумській областях.