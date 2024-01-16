Медицина

12:04 16.01.2024

Понад 3000 українських пацієнтів доправлено до європейських клінік від початку повномасштабної війни

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Понад 3000 українських пацієнтів доправлено до європейських клінік від початку повномасштабної війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до європейських клінік у рамках програми медичної евакуації доправлено понад 3000 українських пацієнтів.

Як повідомляється на сайті представництва ЄС в Україні, пацієнти отримували допомогу через Механізм цивільного захисту ЄС у клініках 22 країн Європи, зокрема Австрії, Бельгії, Хорватії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Угорщини, Ірландії, Італії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Іспанії та Швеції.

Підтримку медичної евакуації забезпечує EU Medevac Hub - Європейський центр медичної евакуації в Жешуві (Польща), де пацієнти отримують цілодобову медичну допомогу. Центр є пунктом для перенаправлення пацієнтів, яких привезли з України до Польщі наземним транспортом і яких звідти транспортуватимуть до лікарень у всій Європі.

"Ми не можемо заплющувати очі на жахи, з якими українці змушені стикатися щодня. Оскільки Росія продовжує безжальні напади на цивільну інфраструктуру України, включно з лікарнями, надання екстреної допомоги надзвичайно важливе", - наводить представництво слова комісара ЄС з питань управління кризовими ситуаціями Янеза Ленарчича.

"Україна та її народ можуть розраховувати на підтримку ЄС стільки, скільки буде потрібно", - заявила комісар ЄС з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес.

Теги: #єс #лікування #пацієнти

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