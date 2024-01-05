Медицина

13:07 05.01.2024

ТЧХУ відкрило соляну кімнату в м. Корець Рівненської області

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ТЧХУ відкрило соляну кімнату в м. Корець Рівненської області

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) відкрило соляну кімнату в місті Корець (Рівненська область).

"Соляна кімната... створена завдяки спільним зусиллям волонтерів Українського Червоного Хреста, місцевої влади та залученню коштів у рамках реалізації програми #BraVo. Німецький Червоний Хрест підтримав проєкт і виділив на закупівлю обладнання та будівельних матеріалів 350 тис. гривень", - повідомило ТЧХУ на фейсбук-сторінці.

За словами голови Корецької організації Українського Червоного Хреста Олександра Якимчука, ідея створення соціальної соляної кімнати знайшла підтримку у міської влади та керівництва міськлікарні, оскільки 70% звернень до лікарів пов'язані із захворюваннями дихальних шляхів.

Тепер жителям регіону буде доступною така послуга, як галотерапія - фізіотерапевтичний метод лікування і профілактики захворювань дихальних шляхів, ЛОР-органів, шкіри, сезонних респіраторних інфекцій і серцево-судинних захворювань, який підходить для людей будь-якого віку.

"Ми маємо намір запровадити нову соціальну послугу для населення Корецької громади із профілактики захворювань дихальних шляхів. Для вразливих категорій... ця послуга буде безоплатною - один курс раз на рік", - повідомив фахівець із розвитку організації та волонтерства ТЧХУ Олександр Сухий.

Соціальна соляна кімната розташована на першому поверсі будівлі та завдяки спеціальному обладнанню, що вже було розміщено в лікарні, доступна людям з інвалідністю.

Населення Корецької, Межиріцької та Гощанської громад становить понад 52 тис. мешканців, із яких 3 тис. - вразливі категорії.

Поруч із соляною кімнатою запрацювала соціальна пральня ТЧХУ.

Теги: #медицина #рівненська #тчху #корець

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