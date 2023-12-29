Медмережа "Добробут" від початку війни інвестувала в багатопрофільну клініку в Києві 400 млн грн

З початку повномасштабного вторгнення медична мережа "Добробут" інвестувала в багатопрофільну клініку на пр. Бажана в Києві 400 млн грн.

Як повідомляється у пресрелізі медмережі з посиланням на операційного директора багатопрофільної лікарні "Добробут" на проспекті Бажана Сергія Орла, зокрема, фінансовими партнерами розвитку офтальмологічного напряму клініки виступили Райффайзен Банк, ПУМБ і банк "Креді Агріколь".

"Ми плануємо й надалі розвивати офтальмологічну хірургію, забезпечуючи найвищий рівень послуг нашим пацієнтам", - повідомив Орел.

Як повідомлялося, медмережа "Добробут" наприкінці грудня відкрила офтальмологічну клініку на базі багатопрофільної лікарні на пр. Бажана в Києві.

"Добробут" - одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. У портфелі компанії 17 медичних центрів у Києві та Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медичні центри мережі надають послуги для дітей і дорослих за більш ніж 75 медичними напрямами. Щорічно фахівці "Добробуту" проводять понад 7 тис. операцій. У мережі працюють понад 2,8 тис. співробітників.

Завдяки співпраці з міжнародними благодійними організаціями Direct Relief International, Children of War Foundation, International Medical Corps та University of Miami Global Institute, а також завдяки роботі благодійного фонду "Фонд Добробут" клініки мережі продовжили свою роботу навіть під час воєнних дій і значну частину медичних послуг надавали безоплатно. З перших днів війни лікувально-діагностичний центр "Добробуту" в Києві безоплатно надавав ургентну медичну допомогу захисникам України та пораненим цивільним у режимі 24/7.