У Чернігові відновлено заняття з психосоціальної підтримки для літніх людей

"Волонтери Чернігівської обласної організації Українського Червоного Хреста щотижня проводитимуть заняття з елементами творчості та інформаційні сесії. Також регулярно проводитимуться зустрічі з психологом", - повідомило Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) в п'ятницю у фейсбуці.

Учасники інформаційних сесій дізнаються, як поводитися в умовах сьогоднішньої невизначеності та постійних стресових ситуацій.

"Іноді такі заходи – можливість для людей просто бути почутими та отримати увагу, провести час серед тих, хто пережив схожі життєві ситуації. Це важлива підтримка, оскільки більшість учасників самотні та надзвичайно потребують спілкування. А видно це по кількості бажаючих долучитись до заходів", - розповіла психологиня Яна Іванова про заходи в "Клубі довголіття".

У ТЧХУ нагадали, що заняття з психосоціальної підтримки волонтери проводили кілька місяців, починаючи з грудня минулого року, а потім була вимушена пауза і ремонт.

В оновленому після ремонту приміщенні вже відбулося заняття з елементами творчості, під час якого учасники виготовляли декор до новорічних свят.

Заходи з психосоціальної підтримки проводять за підтримки одного з партнерів з Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.