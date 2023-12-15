На період відновлення мобільного зв'язку буде внесено зміни щодо формування електронного рецепта - МОЗ

В електронній системі охорони здоров'я на період повного відновлення мобільного зв'язку буде внесено зміни щодо формування електронного рецепта.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, на період кризи повідомлення з номером і кодом рецепта не надходитимуть пацієнтам усіх операторів мобільного зв'язку.

Для отримання нових рецептів з 15 грудня лікар зобов'язаний надрукувати пацієнту паперову інформаційну довідку або передати її в електронному вигляді. Вона міститиме і номер рецепта, і код його погашення для надання працівнику аптеки.

МОЗ уточнює, що якщо рецепт було виписано до 14 грудня включно, проте пацієнт іще не отримав смс, він може повторно звернутися до лікаря, а лікар згенерує нову інформаційну довідку, яка міститиме необхідні дані. Водночас якщо смс вдалося отримати, додаткові кроки не потрібні.

"Ці зміни – тимчасові та вжиті на період кризи, до того ж вони стосуються користувачів усіх мобільних операторів. Після повноцінного відновлення звʼязку серед усіх абонентів мобільного оператора смс-інформування пацієнтів про номер та код погашення е-рецепта буде відновлено", - уточнює МОЗ.