Медицина

19:27 13.12.2023

Кібератака на "Київстар" не вплинула на роботу належної їй Helsi

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Кібератака на "Київстар" не вплинула на роботу належної їй Helsi

Кібератака на "Київстар" не вплинула на роботу медичної інформаційної системи (МІС), яка їй належить, і цифрового провайдера у сфері охорони здоров'я Helsi, заявляє сам провайдер.

"Команда Helsi працювала ці два дні без змін. Доступ до всіх сервісів і систем надавали у звичайному для користувачів режимі, ми не отримали жодних звернень ні від лікарів, ні від пацієнтів", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Helsi.

МІС зазначає, що "ситуація потребує надзвичайної готовності та реагування на зміни в реальному часі". Зокрема вжито низку заходів, які дадуть змогу забезпечити сильніший захист від кібератак, щохвилини моніториться трафік.

"Ситуації, з якими вчора зіткнулися і "Київстар", і "Монобанк", слугують нагадуванням, що агресор веде наполегливу боротьбу з нами, зокрема і в кіберпросторі, і ми, як і всі наші колеги, які забезпечують функціонування критично важливої інфраструктури, готові долати ці виклики", - наголосили в Helsi.

Helsi - медична інформаційна система і провідний цифровий провайдер у сфері охорони здоров'я, відомий як постачальник SaaS-рішень медичної інформаційної системи для 1,3 тис. державних і приватних клінік. "Київстар" купив 69,99% акцій у серпні 2022 року за 555,74 млн грн і після купівлі інвестував у компанію ще понад $3 млн.

Станом на середину жовтня 2023 року, кількість активних унікальних користувачів у застосунку зросла до 1,1 млн, а включно з вебверсією - до понад 2 млн українців, що дорівнює довоєнним показникам.

З початку року в Helsi впроваджено нові сервіси: невідкладні медичні консультації, чат із лікарем та обмін медичними документами онлайн, пошук лікарів і медичних закладів поблизу, календар вакцинації, сервіс отримання медичних довідок.

Теги: #київстар #вплив #helsi

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