Система охорони здоров'я України готова забезпечити збереження вакцин в умовах можливих блекаутів - головний санлікар

Система охорони здоров'я України готова забезпечити збереження вакцин в умовах можливих блекаутів, заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Зараз будь-яка лікарня, особливо та, що має пункт вакцинації, забезпечена електрогенератором, який не дасть змоги розморозити вакцину, яка там зберігається", - сказав він в інтерв'ю на каналі "Доктор Булавінова" в середу.

Кузін нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в українських клініках встановлено понад 10 тис. генераторів. Крім того, завершуються поставки генераторів потужністю понад 200 кВт для забезпечення електрогенерації самих лікарень.

Головсанлікар також зазначив, що в клініках завершено оновлення холодильного обладнання для зберігання вакцин. "Якщо раніше в деяких пунктах щеплення ми ще могли побачити якісь побутові холодильники, які після відключення електроенергії розморожувалися протягом двох-трьох годин, то зараз у нас є холодильне обладнання, прекваліфіковане ВООЗ. Це щонайменше 5 тис. холодильників, які доправлено в центри вакцинації та центри ПМСД. Вони тримають задану температуру щонайменше дві доби", - сказав він.

Також на рівні центрів контролю та профілактики хвороб було встановлено прекваліфіковані ВООЗ холодові кімнати. "За рахунок електрогенераторів ми маємо щонайменше ще п'ять днів резерву, щоб забезпечити дотримання певних процедур зберігання за відповідного температурного режиму. Жоден блекаут ніколи не був більшим за тиждень, тому сподіваємося на те, що система зараз повністю готова до потенційних відключень", - сказав головний санлікар.

Кузін також зазначив, що МОЗ скоригувало графіки розвезення вакцин. "Вакцина доставляється на пункти вакцинації в невеликій кількості, щоб у разі тривалого блекауту ми не списували великі кількості", - сказав він.