Медицина

18:22 20.09.2023

Більшість постачальників зберегла довоєнні закупівельні ціни на ліки - гендиректор МЗУ

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Більшість постачальників зберегла довоєнні закупівельні ціни на ліки - гендиректор МЗУ

Більшість постачальників, законтрактованих держпідприємством "Медичні закупівлі України" (МЗУ), зберегли довоєнні закупівельні ціни на ліки, повідомив генеральний директор ДП Едем Адаманов.

"Ми вдячні постачальникам за те, що переважна більшість зберегла ті ціни, які були. Є такі, що і в гривнях зберегли їх на тому ж рівні. Це означає, що вони дали додаткові знижки. Є такі, хто зберіг ціни у валюті", - сказав він журналістам у середу.

Водночас Адаманов відзначив фактор інфляції у формуванні цін на лікарські засоби.

"Існує інфляційне зростання, але не всі постачальники корелюють свої ціни прямо пропорційно. Тобто за інфляції у 20% порівняно з довоєнним часом зростання цін може бути 10%, 11%, 8%. Вони розуміють: у нас війна. Деякі постачальники другий рік поспіль роблять знижку 99% і свідомо постачають препарати як гуманітарну допомогу", - зазначив він.

Водночас гендиректор звернув увагу на спроби деяких постачальників підвищувати ціни, "і це дуже шкода, оскільки деякі з них - фактично монополісти у світі".

За словами Адаманова, зокрема, така ситуація складається з деякими лікарськими засобами для лікування серцево-судинних захворювань, а також із деякими медичними виробами, які виробляють одна або максимум дві компанії у світі й вони дозволяють собі іноді підвищувати ціну.

"Це складні переговори: ти з ними сваришся, нервуєш, пояснюєш, чому ми це робимо і навіщо. Потім іде пошук якихось можливостей, щоб ще якимось чином скоротити логістичні витрати, розбити на партії, поставити пізніше для того, щоб зберегти цю ціну", - пояснив він.

Теги: #ціни #постачальники #мзу

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