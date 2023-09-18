Україна частково або повністю відновила понад 800 зруйнованих війною об'єктів медінфраструктури

Україна з початку повномасштабного вторгнення частково або повністю відновила 820 об'єктів медичної інфраструктури, зруйнованих російським агресором.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я на сайті, 403 об'єкти відновлено повністю, 417 - частково.

МОЗ нагадує, що за рік повномасштабної війни агресор пошкодив 1 436 об'єктів медінфраструктури, ще 190 зруйнував повністю.

Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківської, Донецької, Миколаївської, Київської та Чернігівської областей.