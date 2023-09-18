Україна частково або повністю відновила понад 800 зруйнованих війною об'єктів медінфраструктури
Україна з початку повномасштабного вторгнення частково або повністю відновила 820 об'єктів медичної інфраструктури, зруйнованих російським агресором.
Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я на сайті, 403 об'єкти відновлено повністю, 417 - частково.
МОЗ нагадує, що за рік повномасштабної війни агресор пошкодив 1 436 об'єктів медінфраструктури, ще 190 зруйнував повністю.
Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківської, Донецької, Миколаївської, Київської та Чернігівської областей.