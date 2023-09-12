Медицина

09:40 12.09.2023

ТЧХУ провело літню школу першої допомоги

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ТЧХУ провело літню школу першої допомоги

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) традиційно провело літню школу з надання першої медичної допомоги.

"За хорошою традицією вже п'ятий рік поспіль Український Червоний Хрест проводить літню школу першої допомоги. Метою школи є обмін досвідом і навчання інструкторів і тренерів Українського Червоного Хреста з усієї країни", - повідомило ТЧХУ на своїй сторінці у фейсбуці.

Цього року школа відбулася на Волині.

"Програма занять охопила практичні й теоретичні завдання, а також навчання в ігрових формах, що дозволило легше сприйняти нову інформацію", - зазначили в ТЧХУ.

У програмі також було навчання першої допомоги тваринам. Це новий напрям роботи Українського Червоного Хреста, який уже отримав схвальні відгуки та продовжує набувати популярності в населення України.

 

Теги: #допомога #тчху

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