Реформу ще не завершено, військово-лікарських комісій стало вдвічі більше - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що військово-лікарських комісій (ВЛК) стало вдвічі більше.

"Стара бюрократична система військово-лікарських комісій відходить у минуле. Створюємо нові механізми, що відповідають викликам часу. Реформу ще не завершено, але є перші результати. Військово-лікарських комісій стало вдвічі більше. До оглядів ВЛК залучено близько 820 цивільних лікарень", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Також, за його словами, запрацювала електронна черга, якою вже скористалися 45 тис. воїнів.

"Впроваджуємо принцип "довідки ходять за військовими". Понад 80% військових частин підключено до електронного документообігу. Також значно спрощено процес оформлення довідки про обставини поранення захисника", - зазначив він.

Крім того, прем'єр розповів, що паралельно зі змінами у ВЛК триває реформа медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

"Це впровадження інтернаціональної класифікації стану і потреб людини. Це оновлення пакетів послуг у соціальній, медичній, реабілітаційній, освітній сферах, у працевлаштуванні. Це діджиталізація", - підсумував він.