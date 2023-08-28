Перехід до рецептурного відпуску препаратів екстреної контрацепції має супроводжуватися просвітницькою кампанією серед підлітків - думка

Перехід до рецептурного відпуску препаратів екстреної контрацепції має супроводжуватися просвітницькою кампанією серед підлітків і жінок репродуктивного віку, вважає онкогінеколог медичної мережі "Добробут" Олена Самохвалова.

"Препарати екстреної контрацепції часто використовують підлітки, у яких, на жаль, дуже мало досвіду і знань. Нерідко вони зовсім не знають власної фізіології. На жаль, в Україні фактично не ведуть просвітницької роботи щодо сексуального виховання, тому ми не тільки маємо впроваджувати рецептурний відпуск препаратів екстреної контрацепції, а й доносити всю необхідну інформацію, щоб підлітки могли уникнути нецільового застосування таких препаратів", - сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас онкогінеколог зазначила, що необхідність отримання рецепта на такі препарати не вплине на можливість ефективно їх використовувати, оскільки їх можна застосовувати протягом 72 годин.

"Це не ургентна ситуація, є час до 72 годин, коли можна ці препарати прийняти. Але важливо пам'ятати про те, що чим раніше прийняти препарат - тим краще. Однак необхідність звернутися до лікаря за рецептом не стане перешкодою для їх застосування", - сказала вона.

Самохвалова наголосила, що рецепт на такий препарат можна виписати в будь-якій державній або приватній клініці, зробити це може, зокрема, сімейний лікар. Водночас необхідність звернутися до лікаря дасть змогу ефективніше діагностувати та виявляти супутні проблеми з жіночим здоров'ям, отримати більше інформації від лікаря. Наразі, за словами експертки, в Україні зареєстровано щонайменше два препарати, вони є у вільному обігу й доступні в аптеках.

Водночас Самохвалова звернула увагу на ризики частого вживання препаратів екстреної контрацепції.

Як повідомлялося, петиція до Кабінету Міністрів із закликом забезпечити безрецептурний продаж препаратів екстреної контрацепції набрала 25 тис. голосів. Петицію було подано 19 травня і станом на 17 серпня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Автори петиції вважають, що продаж препаратів екстреної контрацепції за рецептом - це порушення репродуктивних прав жінок.