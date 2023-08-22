Медицина

10:35 22.08.2023

Безрецептурний доступ до екстреної контрацепції під час війни потрібно зберегти - думка

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Безрецептурний доступ до екстреної контрацепції під час війни потрібно зберегти - думка

Під час війни потрібно зберегти безрецептурний доступ до екстреної контрацепції, але постійне використання цього методу запобігання небажаній вагітності неприйнятне, вважає завідувачка акушерського відділення медцентру "Лелека" Лариса Захурдаєва.

"В умовах обмеженого доступу до медичної допомоги, високого ризику насильства під час воєнних дій, внутрішньої та зовнішньої міграції, на моє внутрішнє переконання, залишити можливість безрецептурної купівлі препаратів екстреної контрацепції є суттєво більш прийнятним рішенням", - сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна".

Захурдаєва зазначила, що наразі питання екстреної контрацепції надзвичайно актуальне не лише в Україні, а й у всьому світі, "але в ситуації війни, коли у великої кількості жінок різко обмежена доступність медичної допомоги, це питання набуває суттєво більшої ваги".

Експертка нагадала, що для коректного та ефективного результату методу екстреної контрацепції вирішальним є питання часу, оскільки її суттю є вчасне, не пізніше 72 годин, використання препарату.

"Доступність лікарської допомоги для жінок має бути всеосяжною. На жаль, у реальному житті домогтися цього вкрай важко, а подекуди й неможливо. Безумовно, необхідність отримання рецепта від лікаря для жінки подовжить час й ускладнить використання екстреної контрацепції", - сказала вона.

Водночас, за словами Захурдаєвої, "є можливість використання методу екстреної контрацепції деякими жінками на постійній основі".

"Таке використання методу є надзвичайно агресивним і має суттєву шкоду для здоров'я жінок, тому є неприйнятним для України", - сказала вона.

"Питання не має однозначного рішення", - резюмувала експертка.

Як повідомлялося, станом на 17 серпня петиція на сайті Кабінету Міністрів із закликом забезпечити безрецептурний продаж препаратів екстреної контрацепції набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів. Підписанти просять уряд забезпечити дотримання репродуктивних прав українок, зокрема зробити препарати екстреної контрацепції доступними та безрецептурними.

У лютому у своїй резолюції, підписаній після року повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Європарламент, зокрема, засудив використання сексуального та гендерного насильства як засобу ведення війни і наголосив, що це являє собою воєнний злочин. Водночас він закликав ЄС і країни, що приймають жінок і дівчаток, які втекли з України, гарантувати доступ до послуг у сфері сексуального та репродуктивного здоров'я і прав, зокрема до екстреної контрацепції, зокрема для жінок і дівчаток, які пережили зґвалтування, і підтримувати надання цих послуг в Україні.

Станом на кінець червня органи прокуратури України зафіксували 208 фактів сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом (СНПК), розслідують 80 кримінальних проваджень, у яких повідомлено про підозру 28 військовослужбовцям РФ, щодо п'яти матеріали перебувають у суді, ухвалено вирок щодо одного російського військового.

Теги: #лелека #контрацепція

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