Червоний Хрест України проводить тренінги з психологічної допомоги для викладачів вишів

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) продовжує серію тренінгів із першої психологічної допомоги для викладачів вищих навчальних закладів.

"Навчання спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України, Державним агентством з питань мистецтв та мистецької освіти відбулося в Одесі та Дніпрі", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в понеділок.

Учасники тренінгів здобули знання про психічне здоров'я, покращили навички ефективного надання психологічної допомоги, ознайомилися із системою психологічної підтримки студентів і викладачів.

Тренінги проводять у рамках Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською.

Проєкт реалізується в рамках програми #EU4Health за підтримки Європейської комісії та Данського Червоного Хреста.