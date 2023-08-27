Медицина

11:53 27.08.2023

Ще одна лікарня Запоріжжя отримала автомобіль від міжнародних партнерів - міськрада

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Ще одна запорізька лікарня отримала автомобіль від міжнародних партнерів, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Цього разу санітарний автомобіль, який буде використовуватися для перевезення пацієнтів (зокрема тих, які потребують паліативної допомоги), наші польські друзі передали до міської лікарні №6. Дякуємо за цю допомогу маршалу Мазовецького воєводства Адаму Струзику, польській Фундації розвитку регіонів та благодійній організації "CARE UKRAINE", - написав Куртєв у телеграм-каналі у неділю.

 

Теги: #запоріжжя #польща #care_ukraine

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