Уряд затвердив рішення про запровадження електронного документообігу під час і після проходження ВЛК - Маляр

Для покращення якості медичного обслуговування військовослужбовців під час проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) та спрощення процедур реалізації постанов ВЛК для військовослужбовців Кабінет Міністрів України затвердив Порядок здійснення обміну медичними та іншими документами військовослужбовців між військовими частинами, закладами охорони здоров'я, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"До сьогодні всі документи, пов'язані з проходженням ВЛК, а також оформленням відпусток для продовження лікування чи звільнення військовослужбовця передавали в паперовому вигляді, що суттєво ускладнювало зазначені процеси та створювало додаткове навантаження і незручності для військовослужбовця. Кабмін затвердив порядок електронного документообігу, який спростить взаємодію між усіма суб'єктами системи, що взаємодіють із військовослужбовцями в рамках військово-лікарської комісії, включно з військовими частинами, центрами комплектування та медичними закладами. Такий підхід звільняє військовослужбовців від ролі "кур'єра", а замість цього надає можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК", - написала Маляр у телеграм-каналі.

Усі зазначені інституції зможуть надсилати й отримувати в електронній формі іменні списки військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров'я; постанови військово-лікарської комісії у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК; довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва); виписки з медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого, рапорти військовослужбовців про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоров'я, а також витяги з наказів військової частини.

"Для цього на виконання постанови уряду впроваджується відповідне технічне рішення. Цей крок є частиною системної роботи уряду України щодо покращення вдосконалення роботи військово-лікарських комісій", - зазначила Маляр.