ТЧХУ бере участь у проєкті "Територія здоров'я" на Волині

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) бере участь у проєкті "Територія здоров'я" на Волині, організованому обласним центром контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я.

"На різних локаціях невеличкого мобільного наметового містечка охочі можуть безплатно отримати медичні послуги, вакцинуватися та прослухати інформацію про профілактику захворювань і захисту здоровʼя", - повідомило ТЧХУ в соцмережі "Фейсбук" у середу.

Вакцинацію відповідно до національного календаря щеплень проводять безоплатно. Тут також можна отримати безоплатні медичні консультації, пройти експрес-тестування на рівень цукру в крові, COVID-19, гепатити В, С і виміряти артеріальний тиск.

Волонтери Волинської обласної організації Українського Червоного Хреста долучаються до проєкту та проводять на локаціях заняття з надання першої медичної допомоги та заходи з психосоціальної підтримки для дітей.