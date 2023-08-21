Комітет здоров'я нації не підтримав проєкт постанови про закупівлю трьох незареєстрованих препаратів на основі медканабісу

Парламентський комітет здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування не підтримав проєкт постанови Верховної Ради, який передбачає можливість закупівлі трьох незареєстрованих препаратів на основі медканабісу.

Таке рішення комітет ухвалив на засіданні в понеділок, розглянувши проєкт постанови Верховної Ради №9487 щодо удосконалення застосування лікарських засобів, вироблених на основі рослин роду конопель, у медичних цілях, поданий народним депутатом Юлією Тимошенко.

Згідно з висновком комітету, йдеться про три препарати, до складу яких входить тетрагідроканабінол (ТГК) - дронабінол, набілон і набіксімолс.

Наразі в Україні не зареєстровано жодного лікарського засобу, виробленого на основі канабісу, оскільки жоден із відомих у світі виробників не подав відповідної заявки на їх держреєстрацію.

Представляючи проєкт постанови, його співавтор Тимошенко зазначила, що постанова також передбачає негайне виділення коштів на закупівлю цих препаратів.

Член комітету здоров'я нації Дмитро Гурін зазначив, що "ці препарати неможливо закупити, тому що вони не зареєстровані в Україні".

"Виробник не подав їх на реєстрацію, ми не можемо змусити виробника подати на реєстрацію. Ці препарати дуже дорогі, але ринок для них дуже невеликий і за їхню ціну закупити їх неможливо", - аргументував він.